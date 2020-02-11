Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de bulunan, masa ve sandalye imalatı yapılan bir fabrikada, mesai bitimi sonrası duyulan patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar oluştu.

Yangının, ilk belirlemelere göre fabrikada bulunan mutfak tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı
Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı Sahte hesapla Tokat genelinde kar tatili ilan ettiler 30 yaşındaki genç evine gittiği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 03:18:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]