Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını - Son Dakika

Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını

06.01.2021 03:10

Son dakika haberleri... Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını Hangarların çatısı çöktü, söndürme çalışması devam ediyor Kayseri'de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Hangarların çatısı çöktü, söndürme çalışması devam ediyor

KAYSERİ - Kayseri'de masa sandalye üretimi yapan bir mobilya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 57. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, masa sandalye üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çıkan yangında fabrikanın bir kısmının çatısı çöktü. Fabrikada çalışanların olmamasından dolayı yaralanan olmazken, 3 hangarda yangın devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının büyüklüğü İHA Drone'u ile havadan görüntülendi.

Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını
Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Kayseri, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kayseri'de mobilya fabrikasında korkutan yangını - Son Dakika


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