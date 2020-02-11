Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın - Son Dakika
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Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın

6 saat önce

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın, System.String[]

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi OSB 15'inci Cadde'de bulunan masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, işçiler mesaisini tamamlayıp işten çıktıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle fabrikada patlama yaşandı. Ardından fabrika içinde bulunan masa ve sandalyeler yanmaya başladı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri fabrikaya yayılan yangını söndürmek için çalışma başlattı.Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.


Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:35 Kaynak: DHA
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