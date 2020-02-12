Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2) - Son Dakika

Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2)

34 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
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