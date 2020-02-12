Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2) - Son Dakika

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Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2)
34 dakika önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:23 Kaynak: DHA
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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