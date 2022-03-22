Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı - Son Dakika
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Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı

22.03.2022 11:06
Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı

Kayseri'de seyir halindeyken yanan tır ile dorsesindeki mobilyalar zarar gördü.

Kayseri'de seyir halindeyken yanan tır ile dorsesindeki mobilyalar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 38 E 2230 plakalı ev mobilyası yüklü tırda, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi girişindeki köprülü kavşakta henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tır ve mobilyaların bir kısmı zarar gördü.

Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı
Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı
Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı
Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı

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Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Kayseri, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı - Son Dakika


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