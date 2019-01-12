Kayseri'de Mobilyacılar Sitesinde Yangın
1 saat önce
KAYSERİ'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, yan tarafında bulunan ve ahşap malzemeyle dolu olan hangara sıçradı.
KAYSERİ'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, yan tarafında bulunan ve ahşap malzemeyle dolu olan hangara sıçradı. 15 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, öğle saatlerinde Kocasinan
ilçesi, Oymaağaç Mahallesi'nde Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan fabrikada çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yanda bulunan içi ahşap dolu hangara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, hem yerden hem de merdivenli araçla pencerelerden alevlere su sıktı. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine de sıçramaması için çaba harcarken, 15 itfaiye aracının katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:30 Kaynak: DHA
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