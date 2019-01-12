Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Mobilyacılar Sitesinde Yangın (2)

Kayseri'de Mobilyacılar Sitesinde Yangın (2)

56 dakika önce

YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Kayseri'de Mobilyacılar Sitesinde Yangın (2), System.String[]
YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika ve yanındaki hangar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

İtfaiye, Kayseri, Güncel
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