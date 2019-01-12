Kayseri'de Mobilyacılar Sitesinde Yangın (2)
56 dakika önce
YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.
YANGIN 3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Kayseri
'de Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika ve yanındaki hangar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:57 Kaynak: DHA
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