Kayseri'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde özellikle kurye şirketlerine ait motosikletleri çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda il genelindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 10 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen S.K, B.B. ve N.B'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. tutuklandı, diğer iki zanlı serbest bırakıldı.
Ele geçirilen motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
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