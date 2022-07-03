Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 1 ay içerisinde özellikle kurye şirketlerine ait motosikletleri çalan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.