Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

29.04.2022 15:19
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı çocuk ile sürücüsü yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı çocuk ile sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette savrulurken, sürücüsü ile çocuk yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan motosiklette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı
Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Kocasinan Belediyesi'nin sporcularından madalya yağmuru Kocasinan Belediyesi'nin sporcularından madalya yağmuru Kayseri'de anaokulu öğretmenleri kanser hastası çocuklar için kan bağışladı Kayseri'de anaokulu öğretmenleri kanser hastası çocuklar için kan bağışladı

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
15:01 Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:26:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement