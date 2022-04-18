Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

18.04.2022 15:59

Kayseri'de motosiklet ve bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de motosiklet ve bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 bisiklet, akülü araba, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlığın olduğu apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli B.B'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hırsızlık anları ise apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, çeşitli hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 46 zanlı da gözaltına alındı.

Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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