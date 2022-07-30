Motosikletli polis timleri 'suça' geçit vermedi - Son Dakika
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Motosikletli polis timleri 'suça' geçit vermedi

30.07.2022 14:00
Motosikletli polis timleri 'suça' geçit vermedi

Kayseri'de motosikletli polis timleri tarafından yapılan şok uygulamada 245 kişinin ve 78 aracın sorgulaması yapılırken, 2 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak, 2 kişiye de kablo hırsızlığı suçundan işlem yapıldı.

Kayseri'de motosikletli polis timleri tarafından yapılan şok uygulamada 245 kişinin ve 78 aracın sorgulaması yapılırken, 2 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak, 2 kişiye de kablo hırsızlığı suçundan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde şüpheli şahıs ve otolara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 245 kişi ve 78 otonun sorgusu yapıldı. Uygulamada ayrıca, 2 kişiye uyuşturucu madde bulundurmak, 2 kişiye de kablo hırsızlığı suçundan işlem yapıldı.

Vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli polis timleri 'suça' geçit vermedi - Son Dakika

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