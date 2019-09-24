Son Dakika Haberleri: Kayseri'de motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Kayseri'de motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

40 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan Kayseri'ye motosikletle uyuşturucu getiren F.K. Ankara kara yolu uygulama noktasında yakalandı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, F.K'den uyuşturucu alacağı iddiasıyla H.U. ve C.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:24 Kaynak: AA
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