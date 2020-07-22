Kayseri'de müdür yardımcısı okulda ölü bulundu - Son Dakika

Mustafa Sümer'in cansız bedeni, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak olan Sümer'in ölümüyle ilgili polis, inceleme başlattı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Zümrüt Mahallesi'ndeki Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan coğrafya öğretmeni Mustafa Sümer'i, koridorda hareketsiz yatarken bulan öğretmenler, durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Sümer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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