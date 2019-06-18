Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Muhammed Mursi için sela verildi
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Kayseri'de Muhammed Mursi için sela verildi

23 dakika önce

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri'de sela verildi.

Kayseri'de Muhammed Mursi için sela verildi, System.String[]
Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri'de sela verildi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dün mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Kayseri'de de hayatını kaybeden Muhammed Mursi için sela verildi. Selanın ardından, "Bugün Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi nedeniyle öğle namazını müteakip Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Allah şehadetini kabul eylesin" denildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Mısır, Kayseri, Muhammed Mursi, Güncel
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