Son Dakika Haberleri: Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

58 dakika önce

Kayseri'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör örgütlerine operasyon düzenleneceği yalanını söyledikleri muhtar C.Y.'yi 223 bin TL dolandıran 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Pınarbaşı ilçesinde, muhtar C.Y.'yi arayan A.K. (32), kendisini 'polis' olarak tanıttı. A.K., telefonda C.Y.'den, FETÖ ve PKK'ya operasyon yapılacağı, elindeki altın ile paraların bu operasyonda kullanılacağı yalanını söyleyerek, verdiği hesaba para yatırmasını istedi. A.K.'ye inanıp, paniğe kapılan muhtar, bankaya giderek, verilen hesaba 23 bin TL yatırdı. A.K., bir süre sonra C.Y.'yi tekrar arayarak, aynı yöntemle 200 bin TL daha istedi. Muhtar C.Y., istenilen parayı ilçedeki komşularından toplayarak, Melikgazi'ye bağlı Anbar Mahallesi'nde A.K.'nin isteği üzerine, ağaç kenarına koydu. İki otomobil ile mahalleye gelen dolandırıcılar, poşet içindeki parayı alarak, kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan C.Y., durumu polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılık yapan 5 kişinin kimliği tespit edildi. Kayseri, Niğde ve Aksaray'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.K., Y.B.A., H.A., H.M. ve I.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de muhtarı dolandıran 5 kişi yakalandı

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:00 Kaynak: DHA
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