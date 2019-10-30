Son Dakika Haberleri: Kayseri'de muhtarlık seçimi kavgasında akrabalarını yaralayan sanıklara 6,5 yıl hapis
Son Dakika Güncel Kayseri'de muhtarlık seçimi kavgasında akrabalarını yaralayan sanıklara 6,5 yıl hapis

Kayseri'de muhtarlık seçimi kavgasında akrabalarını yaralayan sanıklara 6,5 yıl hapis

48 dakika önce

Kayseri'de, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada akrabalarını yaraladıkları iddiasıyla yargılanan ikiz kardeşlere 6,5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de muhtarlık seçimi kavgasında akrabalarını yaralayan sanıklara 6,5 yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de, muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada akrabalarını yaraladıkları iddiasıyla yargılanan ikiz kardeşlere 6,5 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz müşteki sanıklar Tonguç C, Yücel C. ve İsmail C. ile avukatları hazır bulundu. Yaşı küçük sanık Ö.C. ise duruşmaya katılmadı.

Savcı, mütalaasında, ikiz sanıklar Tonguç ve Yücel C'nin "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, sanıklar İsmail C. ve oğlu Ö.C'nin de eylemlerinin meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından söz sözü sorulan 3 sanık, kendilerini koruma amaçlı eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tonguç C. ve Yücel C'ye "kasten yaralama" suçundan 5'er yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan verilen cezaların hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar veren heyet, "kasten yaralama" suçundan yargılanan diğer sanıklar İsmail C. ve oğlu Ö.C'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Pınarbaşı ilçesi Tözgün Mahallesi'nde, muhtarlık seçiminin ardından "oy verme" meselesinden aralarında husumet oluşan amca çocukları arasında, 3 Nisan'da il merkezinde İldem Fatih Mahallesi Delice Sokak'ta yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgada, ikizler bıçakla, baba-oğul ise silahla yaralanmıştı. Yaralanan 4 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:13 Kaynak: AA
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