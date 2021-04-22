Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak - Son Dakika

Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak

22.04.2021 20:06
Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak, System.String[]

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgeleri ile kısıtlamadan muaf tutulacaklar.

Kayseri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, muhtarlık ara seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgeleri ile kısıtlamadan muaf tutulacaklar.

Hofzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Melikgazi İlçe Seçim Kurulu'nun 22/04/2021 tarih ve E.46631270-140.04 sayılı yazısı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 17/03/2021 tarih ve 2021/127 sayılı kararı gereğince 06 Haziran 2021 Pazar günü, Melikgazi İlçesi Alparslan, Gökkent Mahalleri ile Hacılar İlçesi Karpuzsekisi mahallesinde muhtarlık ara seçimi yapılacağından ara seçime ilişkin muhtarlık bölgesi askı listelerinin muhtarlık binalarında 19/04/2021 - 27/04/2021 tarihleri arasında askıya çıkartıldığı ve Nüfus Daireleri ile Melikgazi ve Hacılar İlçe Seçim Büroları açık tutulacağından, askı tarihi içerisinde olan 23-24-25 Nisan günlerinin sokağa çıkma yasağına denk gelmesi sebebiyle, vatandaşların Nüfus Dairelerine, Seçim Bürolarına ve Muhtarlık Askı Bölgelerine gidiş gelişlerinde, belirtilen 23-24-25 Nisan günlerinde 10.00 -16.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları talebinde bulunulmuştur. Melikgazi İlçe Seçim Kurulu'nun mezkur yazısına istinaden Melikgazi İlçesi Alparslan, Gökkent Mahalleri ile Hacılar İlçesi Karpuzsekisi mahallesinde muhtarlık ara seçiminde oy kullanacak vatandaşlarımızın geçerli belge ibraz etmek kaydıyla 23-24-25 Nisan günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde Nüfus Dairelerine, Seçim Bürolarına ve Muhtarlık Askı Bölgelerine gidiş gelişleriyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde parklar, bahçeler ve oyun alanlarının tedbirlerde öngörüldüğü şekilde kullanılmaması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye ekipleri tarafından yapılan denetimlerin artırılmasına, ilimizde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarımız doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek bulaş riskinin azaltılması amacıyla hafta sonu açık olan marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 23.04.2021 tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde ve hafta sonları satışa kapatılmasına,yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Hıfzıssıhha Kurulu, Muhtarlık, Hisarcık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de muhtarlık seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar izin belgesi ile kısıtlamadan muaf olacak - Son Dakika


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