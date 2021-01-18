Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü - Son Dakika
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Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

18.01.2021 19:09
Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü

KAYSERİ'de muhtarlıkta sıra beklediği sırada düşen hurdacı Süleyman Aslan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de muhtarlıkta sıra beklediği sırada düşen hurdacı Süleyman Aslan (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise, muhtarlığın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00'de Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahalle muhtarlığında meydana geldi. Sosyal yardımlaşmadan yararlanmak için mahalle muhtarlığına gelen Süleyman Aslan, koltuğa oturarak sırasını beklemeye başladı. Bu sırada fenalaşan Aslan, önce ayağa kalktı, ardından da dengesini kaybederek düştü. Mahalle muhtarı Abdullah Yiğit'in ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aslan'ı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. urdacılık yaptığı öğrenilen Aslan, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen Aslan, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Muhtarlıkta yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Süleyman Aslan'ın muhtarlıkta oturduğu sandalyeden ayağa kalktığı sırada yere yığıldığı görüldü. Olayı anlatan Kılıçaslan Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit, "Süleyman, sosyal yardımlaşmadan yararlanmak istediğini belirterek, muhtarlığımıza başvurdu. Bende işlem yaparken kendisine çay ikram ettim. Bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve başı kanadı. Ben de müdahale ettim. Sonra ambulans çağırdım" dedi.


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Kaynak: DHA

Abdullah Yiğit, Süleyman Aslan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de muhtarlıkta sıra bekleyen hurdacı öldü - Son Dakika

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