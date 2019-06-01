Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi
1 saat önce
TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:07 Kaynak: DHA
TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı
akrobasi timi SoloTürk, Kayseri
'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.
SoloTürk'ün, Talas
ilçesi Harman Mahallesi
'nde yaptığı gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda kişi izledi. Etkinlikte SoloTürk ekibi çeşitli akrobatik hareketler sergiledi. Kent sakinleri gösteriyi ilgiyle takip etti. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından kalabalık dağıldı.
- Kayseri
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