Son Dakika Haberleri: Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi
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Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi

23 dakika önce

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.

Kayseri'de muhteşem SoloTürk gösterisi, System.String[]
TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SoloTürk, Kayseri'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı etkinlikte gösteri yaptı.
SoloTürk'ün, Talas ilçesi Harman Mahallesi'nde yaptığı gösteriyi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve çok sayıda kişi izledi. Etkinlikte SoloTürk ekibi çeşitli akrobatik hareketler sergiledi. Kent sakinleri gösteriyi ilgiyle takip etti. Yaklaşık yarım saat süren gösterinin ardından kalabalık dağıldı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:53 Kaynak: DHA
Hulusi Akar, Kayseri, Güncel
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