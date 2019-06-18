Son Dakika Haberleri: KAYSERİ'DE MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
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KAYSERİ'DE MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

39 dakika önce

KAYSERİ'de, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

KAYSERİ'de, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hunat camiinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından Muhammed Mursi için dua edildi. Bu arada gıyabi cenaze namazına katılan bazı vatandaşların Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıdığı görüldü
KAYSERİ'DE MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:18 Kaynak: DHA
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