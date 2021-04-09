Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı

09.04.2021 01:15

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralıKAYSERİ'de müstakil bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Suriyeli 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı

KAYSERİ'de müstakil bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Suriyeli 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 102'nci sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet E.'nin (35) yaşadığı eve kimliği henüz belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Pencereden giren merminin isabet ettiği Ahmet E., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı
Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı

Kocasinan, Suriyeli, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı - Son Dakika


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