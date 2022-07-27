Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

27.07.2022 01:15
Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı

Kayseri'de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı.

Kayseri'de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kaynak: AA

Erenköy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı - Son Dakika
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