Kayseri'de mutfakta bıçağın üzerine düşen genç kız yaralandı - Son Dakika

Emre, ailesinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'taki tek katlı evlerinin mutfağında bulaşık yıkayan lise öğrencisi Şaziye Nur Emre, bir anda dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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