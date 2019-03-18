Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Müzayedede Eski Halılara Yoğun İlgi

Kayseri'de Müzayedede Eski Halılara Yoğun İlgi

14 dakika önce

KAYSERİ'de, müzayede salonunda satışa çıkarılan eski halılar yoğun ilgi gördü.

Kayseri'de Müzayedede Eski Halılara Yoğun İlgi, System.String[]
KAYSERİ'de, müzayede salonunda satışa çıkarılan eski halılar yoğun ilgi gördü.

Kayseri'de eski halı ve kilimlerini satmak isteyenler, merkez Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki salonda alıcılarla bir araya geliyor. Halı meraklıları müzayedede sunulan halıları inceleyip, fiyat veriyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren halının sahibi oluyor. 

Salonun işletmecisi Yusuf Eroğlu (66), yaklaşık 40 yıldır halı işiyle uğraştığını belirterek, "Bir süre önce müzayede salonumuzu faaliyete geçirdik. Şu an gösterilen ilgiden memnunuz. Müzayede salonu Türkiye'de de bu alanda bir ilk. Esnaf, tüccar, meraklılar, koleksiyoncular burada toplanıyor. Satışa sunulan halı en son fiyatı verene satılıyor ve alan kişinin ismi yazılıyor. Daha sonra halının sahibine bilgi veriyoruz. Eğer verilen fiyata satmak istiyorsa, satıyoruz. İstemiyorsa da halısını geri veriyoruz. Yani isteğe göre hareket ediyoruz. ya parayı alıyoruz, ya da iade ediyoruz. Biz de satıştan yüzde 5 komisyon alıyoruz" dedi.

İnternet üzerinden e-ticaret yoluyla da satış yapıldığını belirten Eroğlu, " Amerika'dan eski halılara yoğun ilgi var. Bu konuda bir fiyat aralığı yok; ama yüksek fiyata da, normal fiyata da türüne, kalitesine göre satılan halılar var. Amerika bu konuda önde. Bunun yanında Avrupa ülkelerinden de ilgi var ve satışlarımız oluyor. Yani son tüketici grubu eski halılarda Amerika ve Avrupa oluyor" diye konuştu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

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