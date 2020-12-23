Müzik kutusuna gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Zanlıların sırt çantalarında yapılan aramada, müzik kutusu içerisine gizlenmiş bin 909 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kayseri 'de düzenlenen operasyonda müzik kutusuna gizlenmiş bin 909 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim