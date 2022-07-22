Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önüne geçmek için gerçekleştirilen denetimde, 140 kişi ve 26 araç sorgusu yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı - Son Dakika

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