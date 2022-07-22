Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı

22.07.2022 13:02
Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı

Kayseri'de narkotik polisleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kayseri'de narkotik polisleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerini sürdürüyor.

Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önüne geçmek için gerçekleştirilen denetimde, 140 kişi ve 26 araç sorgusu yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst aramasının da yapıldığı denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de narkotik polisleri denetim yaptı - Son Dakika
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