Kayseri'de 1 ayda 143 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de 1 ayda 143 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

04.08.2022 12:36
Kayseri'de 1 ayda 143 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından temmuz ayında yapılan çalışmalarda 95 olayda 143 işlem yapılırken, 6'sı tutuklandı.

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından temmuz ayında yapılan çalışmalarda 95 olayda 143 işlem yapılırken, 6'sı tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz tarihleri arasında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma veya özendirme' suçlarından 95 olayda toplam 143 şahsa yasal işlem yaptı. Bu şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca, yakalama müzekkeresi ile aranan 68 şahıs da yakalanırken, yakalanan şahıslardan 27'si de tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 213 gram metamfetamin, 41,94 gram sentetik kannobinoid, 25 kilo 656 gram esrar, 148,36 gram eroin, 24 adet uyarıcı hap, 4 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 11 adet tabanca, 10 adet tüfek, 88 adet dolu fişek ve 21 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI ELAZIĞ'DA ŞAMPUAN KUTUSUNA GİZLENMİŞ 88 GRAM ESRAR YAKALANDI AVCILAR'DA DAYAK YİYEN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE AVCILAR'DA DAYAK YİYEN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
Kaynak: İHA

Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 1 ayda 143 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 1 ayda 143 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika
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