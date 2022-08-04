Kayseri'de 1 ayda 143 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından temmuz ayında yapılan çalışmalarda 95 olayda 143 işlem yapılırken, 6'sı tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz tarihleri arasında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak', 'uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırma veya özendirme' suçlarından 95 olayda toplam 143 şahsa yasal işlem yaptı. Bu şahıslardan 6'sı tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca, yakalama müzekkeresi ile aranan 68 şahıs da yakalanırken, yakalanan şahıslardan 27'si de tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 213 gram metamfetamin, 41,94 gram sentetik kannobinoid, 25 kilo 656 gram esrar, 148,36 gram eroin, 24 adet uyarıcı hap, 4 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 11 adet tabanca, 10 adet tüfek, 88 adet dolu fişek ve 21 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. - KAYSERİ