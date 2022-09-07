Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

07.09.2022 16:11
Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"," Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak", "Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme" suçlarından toplam 102 olayda 159 şahsa yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 27'si tutuklanırken, 6 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca ekipler tarafından bulunan belli miktarlarda uyuşturucu maddeye, 250 adet uyuşturucu hapa, 5 adet tabancaya, 4 adet tüfeğe, 25 adet dolu fişeğe ve 13 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas teraziye de el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu taciri 27 kişi tutuklandı - Son Dakika
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