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Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi - Son Dakika

Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi

03.11.2021 19:16
Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi

Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift, yaklaşık 35 yıl sonra evlendi.

Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift, yaklaşık 35 yıl sonra evlendi.

Genç yaşta tanışan Azmi Bulut ve Mualla Bulut'un, birbiriyle evli akrabalarının boşanmasından dolayı aynı sorunları yaşayabileceğini düşünen yakınları, evlenmelerine izin vermedi.

Çift, 1986'da nişanlandıktan sonra aynı yıl ayrılmak zorunda kalıp 35 sene hiç görüşmedi.

Bu zaman içinde başkalarıyla evlenen Azmi Bulut'un karısından ayrılması, Mualla Bulut'un da kocasının ölmesinin ardından çift, tesadüf sonucu yeniden bir araya geldi.

AA muhabirine konuşan Azmi Bulut, birbirlerini çok sevdiklerini ancak ellerinde olmayan bir nedenden dolayı ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bulut, şunları kaydetti:

"Dayım o dönem eşimin ablasıyla evliydi. Dayımlara giderken Mualla Hanım'ı gördüm ve ilk görüşte aşık oldum. Daha sonra 2 ay içerisinde nişanlandık, ardından 7 ay nişanlı kaldık. Ben daha sonra askere gittim. 3 ay sonra askerden dağıtım iznine geldiğimde ayrılmışız, benim haberim yok. O anda beynimden vurulmuşa döndüm. Sebebi de dayım ve ablasının boşanmış olmaları, bu yüzden bizi de ayırmışlar. Benim için 'Bu da aynı dayısı gibi olur.' düşüncesine kapılmışlar. Askere gittim, bir daha da haber alamadım. Daha sonra ben evlendim, 25 sene evli kaldım, anlaşamadım boşandım."

Eşi Mualla ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Bulut, ilk günkü aşkını halen koruduğunu dile getirdi.

Birbirleriyle tanışmayan ablası ve karısı Mualla'nın yıllar sonra tesadüfen arkadaş olduklarını vurgulayan Bulut, bu olayı ikisi de bekar kaldıktan sonra öğrendiklerini ifade etti.

"Rabb'im isterse olmazlar oluyor"

Mualla Bulut da yıllar sonra da olsa istedikleri evliliği yaptıklarını söyledi.

Aynı mahallede oturdukları eşinin ablasıyla tesadüfen tanıştıklarını dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Bizim ablasıyla görüşmemiz 3 yıl sürdü. Azmi ayrıldıktan sonra ablası Azmi'ye açılmış, durumu anlatmış. 3 yıl sonra açılınca evlilik olur mu sorusuna biz de 'evet' dedik. Biz Azmi'yle ayrıldıktan sonra irtibatımız koptu. Hiçbir şekilde bağlantımız olmadı. O dönemde çocuk yaşlardaydım. Onlar hep aramışlar, sormak istemişler. Daha sonra beni evlendirdiler, 18 yıllık bir evliliğim oldu. Eşim vefat etti."

Eşinin ablasının bir buluşma ayarladığını belirten Bulut, ilk görüşmede çok heyecanlandıklarını anlattı.

Yıllar sonra hayallerine kavuştuklarını söyleyen Bulut, "35 yıl olmuş dile kolay. Mesela dışarıda görsem dikkatli bakmayınca tanıyamazsınız, o kadar zaman geçmiş. Her şey unutulur ama gözler unutulmaz. Bakınca gözlerinden tanıdım zaten. Tabii bir burukluk var, geçen zaman büyük bir zaman. Yaşanmamış zaman var. Yaşanılamayanların üzüntüsü var. 'Keşke olmasaydı yaşamasaydık.' diyoruz ama şimdi de 'Her şeyde bir hayır vardır.' diyoruz. Rabb'im isterse olmazlar oluyor." şeklinde konuştu.

Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi
Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi
Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi
Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de nişanlıyken ayrılmak zorunda kalan çift 35 yıl sonra dünyaevine girdi - Son Dakika
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