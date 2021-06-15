Son dakika... Nöroloji uzmanı doktoru silahla bacağından yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde doktoru tabancayla bacağından yaralayan zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde doktoru tabancayla bacağından yaralayan zanlı tutuklandı. Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde görevli nöroloji uzmanı Dr. E.K'yi (34) dün meydana gelen olayda tabancayla bacağından vurarak yaralayan şüpheli M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Develi Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesinde mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. E.K'yi takip eden bir şüpheli hastane arkasındaki caddede tabanca ile bacağından yaralamıştı. Doktor E.K, tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlı M.G ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kayseri, Silah, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika... Nöroloji uzmanı doktoru silahla bacağından yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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