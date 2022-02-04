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Kayseri'de ocakta çeşitli suçlara karışan 811 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de ocakta çeşitli suçlara karışan 811 şüpheli yakalandı

04.02.2022 17:14
Kayseri'de ocakta çeşitli suçlara karışan 811 şüpheli yakalandı

Kayseri'de ocak ayında meydana gelen asayiş olaylarında 811 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kayseri'de ocak ayında meydana gelen asayiş olaylarında 811 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 811 kişiden 258'si tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise kayıp 87 kişiden 75'i bulundu, 12 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 213 kişiden de 50'si tutuklandı.

Kent genelinde geçen ay kontrol edilen 69 bin 781 araçtan 19 bin 490'ına ise idari para cezası uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de ocakta çeşitli suçlara karışan 811 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de ocakta çeşitli suçlara karışan 811 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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