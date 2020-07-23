Kayseri'de odalardan öğrencilere "meslek okullarını tercih edin" çağrısı - Son Dakika

Kayseri'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsa başkanları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası öğrencilere tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısında bulundu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, LGS 2020 sınavı sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli bir tercih aşamasına geldiği hatırlatıldı.

Kayseri'deki oda ve borsa başkanları, protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesi ile çalışmalara başlanıldığını belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, şehrimizde ise oda ve borsalarımızın desteği var. Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacak. Bu okullarımızdan mezun gençlerimizin diploması, mesleği olacak."