Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 20:21

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor

KAYSERİ - Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtilerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe günü hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Kayseri çevrelerinde kuvvetli kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. İl merkezlerinde 4-10 cm, yükseklerde 10-20 cm civarı örtü yapması

beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vatandaşlar da yağan kar ile ilgili atasözünü hatırlatarak; "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" dedi.

Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor
Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor

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Meteoroloji, Kayseri, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kayseri'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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