Kayseri'de oğlu birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen anne tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken H.S'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Firari H.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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