Kayseri'de oğlu birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen anne tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki oğlunun birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın tutuklandı.
İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde oğlunun birlikte yaşadığı H.S. tarafından öldürüldüğü iddiasının ardından gözaltına alınan anne E.Ö'nün, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Firari H.S'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morgunda otopsisi tamamlanan Alperen Ekinci'nin ilçe mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi.
Pınarbaşı ilcesine bağlı Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.
Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken H.S'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.