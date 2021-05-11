Kayseri'de oğlunu bıçakla yaralayan baba gözaltına alındı - Son Dakika

Oğlunu bıçaklayan baba polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. A.İ.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Ailenin diğer fertlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.D'yi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Erkilet Bulvarında bir apartmanda oturan A.D. (51) ile oğlu A.İ.D. arasında tartışma çıktı. A.D, kavgaya dönüşen tartışmada oğlu A.İ.D'yi bıçakla yaraladı.

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