Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası

03.08.2022 16:54
Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası

Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren 71 yaşındaki sanık, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren 71 yaşındaki sanık, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık N.K, müşteki çocukları ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık N.K. savunmasında, maktul oğlu A.K'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdü.

Uyuşturucu illetinin oğlunu yoldan çıkardığını iddia eden sanık, "Olay günü baltayla kapıma dayandı, küfür etti. Ben de daha önce kendisinin kırdığı camdan tabanca ile ateş ettim. Öldürme kastım yoktu, nasıl oldu anlamadım. Gelen diğer oğlumdan polis ve ambulansı aramasını istedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanığın müşteki çocukları Z.G, H.K, R.K, E.K, D.G, S.K. ise babalarından şikayetçi olmadıklarını dile getirdi.

Kardeşler, uyuşturucu bağımlısı olan ve tedaviyi reddeden kardeşlerinin babalarına ağır hakaretlerde bulunduğunu ve canına kastettiğini öne sürdü.

Bu olayın yaşanmaması durumunda kardeşlerinin babalarını öldüreceğini iddia eden müştekiler, olayda babalarının mağdur olduğunu savunarak, serbest bırakılmasını istedi.

Sanık avukatı da esasa ilişkin savunmasında, oğlunun olay günü bahçedeki ağaçları kesmesi üzerine müvekkilinin polise giderek suç duyurusunda bulunduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını anlattı.

Bir saat sonra maktulün balta ile kapıya dayandığını ve "şimdi polis gelsin, seni kurtarsın" diyerek müvekkilini tehdit etmesinin ardından olayın yaşandığını belirten avukat, müvekkili hakkında meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık N.K'ye "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti. Heyet ayrıca sanığa "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 10 ay hapis cezası vererek, bunun hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Olay

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde bir ikamette 11 Temmuz 2021'de N.K. ile oğlu A.K. (35) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu tabancayla vurmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan baba tutuklanmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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