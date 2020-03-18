Kayseri'de "öğrenci abonman kartları"na koronavirüs düzenlemesi - Son Dakika
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Kayseri'de "öğrenci abonman kartları"na koronavirüs düzenlemesi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil edilmesi nedeniyle abonman kartlarını kullanamayan öğrencilerin abonman kartlarındaki biniş bakiyelerini eğitim başladığında yeniden yükleyecek.

Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil edilmesi nedeniyle abonman kartlarını kullanamayan öğrencilerin abonman kartlarındaki biniş bakiyelerini eğitim başladığında yeniden yükleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetler gideriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları abonman kartlarındaki biniş bakiyelerinin hakkı saklı tutulacak ve eğitim başladığında yeniden yüklenecek.

Abonman kartlarındaki bakiyeleri okullar açıldıktan sonra da kullanabilecek olan öğrenciler, konuyla ilgili müracaatlarını abonman kartlarını aldıkları ve vizelerini yaptırdıkları Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ bünyesindeki Kart 38'e yapabilecek.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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