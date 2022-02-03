Üye Girişi
Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti - Son Dakika

Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti

03.02.2022 16:37
Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ilkokul öğrencileri ve aileleri, resen okullarına atanan öğretmenlerin durumu mahkemeye taşıyarak göreve başlamaması üzerine protesto eylemi yaptı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ilkokul öğrencileri ve aileleri, resen okullarına atanan öğretmenlerin durumu mahkemeye taşıyarak göreve başlamaması üzerine protesto eylemi yaptı.

Hürriyet Mahallesi'nde 20 derslikli, 280 öğrencisi bulunan Şehit Sezer Güneş İlkokuluna görevlendirilen 4 öğretmen, ilçenin kent merkezine uzak olduğunu öne sürüp okula gelmeyerek durumu mahkemeye taşıdı.

Bunun üzerine bazı öğrenciler ile velileri okulun önünde bir araya gelerek "Öğretmen istiyoruz" ve "Öğretmenim lütfen okuluna gel" yazılı pankart taşıdı.

Velilerden Mustafa Ülker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Şehmus Günaydın'ın ilçeye resen öğretmen atadığını ancak bu kişilerin görev yapmamak için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

Öğretmenlerin hala göreve başlamadığını belirten Ülker şöyle konuştu:

"Kadroları ilçemizde göründüğü için buraya eş durumundan veya atamayla öğretmen gelmiyor. Olan bizim çocuklarımıza oluyor. İlçemizde görev yapan birçok memur görevini gidiş geliş yaparak icra ediyor. Toplumumuza örnek olması gereken çok kıymetli öğretmenlerimizin de atamayı mahkemeye vermeden önce kendilerini bizlerin yerine koymalarını ve bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Öğretmenlerimizin üstlerine düşen görevleri yapmalarını bekliyoruz."

Veli Betül Türker de kadrolu öğretmenlerin görevlerine başlamamasından dolayı ailelerin ve ülkenin geleceği olan çocukların yeteri kadar eğitim alamadığını ifade etti.

Ayrıca öğretmenlerin sürekli değişmesinin eğitimci-öğrenci bağının kurulamamasına, her giden öğretmenden sonra çocukların olumsuz etkilenmesine sebep olduğunu aktaran Türker, "Her giden öğretmeni unutmaları ve yeni gelen öğretmene alışmaları çocuklarımızın eğitim hayatından çalmaktadır. Bizler de çocuklarımızın şehirde yaşayan insanların çocukları gibi kadrolu öğretmenler tarafından okutulmasını istiyoruz." diye konuştu.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Mahmut Kılıç ise öğretmenleri olmadığı için diğer sınıflardan geri kaldıklarını söyledi.

YORUMLAR
500

Pınarbaşı, Öğretmen, Protesto, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de öğrenci ve veliler öğretmenlerin göreve başlamamasını protesto etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement