Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

13.02.2021 18:33

Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki öğrenci grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güllük Mahallesi Boyluca Sokak üzerinde meydana gelen olayda iki öğrenci grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ve ya kişiler tarafından S.K ve B.L. isimli 2 öğrenci bıçaklanarak yaralanırken, olaya karışan şahıslar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! Canlı anlatım Köpeğin saldırısına uğrayan 3 çocuklardan biri kaçtı, 2'si tedavi altında Ömer Topbaş: Babam Kovid'i atlattı ama sonrasında çoklu organ yetmezliği gelişti Belediye başkanına bıçaklı sopalı saldırı: 3 yaralı Kick boks sporcusu Betül Tüysüz, 13 gün önce ortadan kayboldu 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti Barakası yıkıldığı için pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayıp, belediyeyi basan kadın tutuklandı
Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor Boğaziçi Üniversitesi'ne açılan Hukuk Fakültesi'nin dekanı Prof. Dr. Selami Kuran oluyor         
18:47
Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar ertelemesi Zonguldak'ta yüz yüze eğitime kar ertelemesi         
18:02
Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı Ozan Kabak, Liverpool'la çıktığı ilk maçta büyük talihsizlik yaşadı         
17:41
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için duygusal başsağlığı mesajı: Unutmayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için duygusal başsağlığı mesajı: Unutmayacağız         
16:51
Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti Son Dakika! Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti         
16:15
Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili Sinirbilimci Prof. Ellison: Orgazm, migren tedavisinde etkili         
15:34
Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek Meteoroloji'nin kar yağışı tahmini değişti! Perşembe günü her şey normale dönecek         
15:22
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik         
15:03
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar Masaj salonu baskınında ceza yağdı! Nereye kaçacaklarını şaşırdılar         
10:07
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı Hande Sarıoğlu, işinden olduktan sonra oryantal dans videolarının devamını da paylaştı         
23:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2021 19:07:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei