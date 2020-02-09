Kayseri'de öğrenciler, kar tatili için Vali Günaydın'a gülümseten mesajlar yolladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de öğrenciler, kar tatili için Vali Günaydın'a gülümseten mesajlar yolladı - Son Dakika

Kayseri'de öğrenciler, kar tatili için Vali Günaydın'a gülümseten mesajlar yolladı

6 saat önce

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gülümseten mesajlar gönderdi.

Kayseri'de öğrenciler, kar tatili için Vali Günaydın'a gülümseten mesajlar yolladı, System.String[]

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gülümseten mesajlar gönderdi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini isteyen çok sayıda öğrenci, Vali Günaydın'a sosyal medya hesabı üzerinden taleplerini iletti.

Vali Günaydın'a gönderilen mesajlardan bazıları şöyle:

"Şehri bürümüş beyaz örtü. Evden mükemmel, otobüsten kötü. Hadi gadanı alayım, ver şu güzel haberi. Mesut, bahtiyar et şu garipleri. Uslu uslu ders çalışalım evde. Sevgi oluşturalım gönüllerde."

"Sayın Valim, Kayseri'de bugün ve yarın sabah görülecek olan kar yığışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün ara verilmesi biz öğrenciler için en sağlıklısı olacaktır. Aksi takdirde özellikle ara sokaklarda problemler yaşanabilir."

"Sayın Valim, her yer buz. Kar çok fazla birikmiş, yürürken düşeceğim diye korkuyor herkes. Ver şu elini anlaşalım. Seninle Kayseri'deyiz ve pazarlığın en çok olduğu yerde bir tatil ver artık."

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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