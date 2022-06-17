Kayseri'de öğrenciler karne aldı - Son Dakika
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Kayseri'de öğrenciler karne aldı

17.06.2022 15:36
Kayseri'de öğrenciler karne aldı

Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Develi, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde öğrenciler karne aldı.

Kayseri'nin Kocasinan, Melikgazi, Develi, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde öğrenciler karne aldı.

Kocasinan'da Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada çocuklarla bir süre sohbet eden Çolakbayrakdar, öğrencilere karne dağıttı, başarılı öğrencilere tablet hediye etti.

Melikgazi

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İlmiye Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Karacan ve Palancıoğlu, daha sonra çocuklarla bir süre sohbet etti.

Develi

Develi Kaymakamı Sinan Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak da 90. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.

Hacılar

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Saffet Arslan İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Özdoğan, karne dağıttığı çocuklara yaz tatilinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yahyalı

Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Şehit İsmail Mavitaş Ortaokulu ve Namık Kemal İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada çocuklara karne dağıtan protokol üyeleri, öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Hisarcık, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğrenciler karne aldı - Son Dakika

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