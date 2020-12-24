Kayseri'de öğrenciler tarihi mekanlarda Necip Fazıl şiiri seslendirdi - Son Dakika

Kayseri'de lise ve üniversite öğrencileri, tarihi mekanlarda çektikleri klipte, Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirini okudu.

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda yaklaşık 20 lise ve üniversite öğrencisi yer aldı.

Öğrenciler, Kartal Şehitliği başta olmak üzere Hunat Hatun Camii, Gevher Nesibe Darüşşifası, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi gibi tarihi mekanlarda Necip Fazıl Kısakürek'in meşhur "Sakarya Türküsü" şiirini seslendirdi.

MTTB Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, paylaşımı yapılan şiirle ilgili şunları kaydetti:

"Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi tarafından 'Necip Fazıl Yılı' olarak ilan ettiğimiz 2020 yılı, maalesef tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinde geçti. Ancak bizim için anlam bakımından çok önemli olan bu yılda, üstat Necip Fazıl Kısakürek'in genç kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyi, Çobanbey bölgesinde üstadın adını vereceğimiz 800 kişilik bir okul tadilat ve tefrişat projemiz devam ediyor. Biz de Kayseri Şubesi olarak evlerimizde kaldığımız bu salgın günlerinde bir nebze de olsa takipçilerimizin içini ısıtmak, Kayseri'mizin tanıtımına katkı sağlamak ve 2020 Necip Fazıl Yılı'nın hatırası olarak üstadın 'Sakarya Türküsü' şiirini hatırlatmak maksadıyla böyle bir video klip çalışması yaptık."

Açıklamada ayrıca öğrenciler tarafından Erciyes Dağı ve Kayseri Kapalı Çarşısı'nın kısa belgesel çekiminin de yapılacağı kaydedildi.