Kayseri'de öğrencilerden servis ücreti alınmayacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), öğrencilerden okula gitmedikleri döneme ilişkin servis ücreti alınmamasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre UKOME toplantısında koronavirüs tehdidi nedeniyle okulların kapalı olmasından dolayı öğrenci servislerinin kullanılmadığı döneme ilişkin ücret alınmaması kararlaştırıldı.

Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrenciler tarafından kullanılamayan servislerle ilgili konunun da görüşüldüğü toplantıda alınan kararda, "Koronavirüs nedeniyle okulların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatılmasına ve uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Okulların açılacağı tarihe kadar servis ücretlerinin alınmamasına, varsa alınmış olan ücretlerin okulların açılmasından sonraki hizmetlere sayılmasına, okulların açılması sonrası eğitim ve öğretime devam etmeyecek olanlar ile hizmet almaya devam etmeyeceklerin ücretlerinin iadesine oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.