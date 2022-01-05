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Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

05.01.2022 16:54

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

KAYAK MERKEZİNDEN DÖNÜYORLARDI

Otobüste bulunan öğrencilerin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

İşte olay yerinden görüntüler;


Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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Kayak Merkezi, Erciyes, Midibüs, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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