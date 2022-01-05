Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan Özkan Suruç'un kullandığı midibüs, Erciyes Kayak Merkezi'nden dönüşte, Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Otobüste bulunan öğrencilerin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: AA
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