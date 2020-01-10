Kayseri'de öğretmene veli darbına soruşturma - Son Dakika

Kayseri'de öğretmene veli darbına soruşturma

KAYSERİ'de, Türkçe öğretmeni Selçuk Belge (38) sınıfta ödevini yapmadığı ve yaramazlık yaptığı için uyardığı 8'inci sınıf öğrencisi Ö.K.B'nin (14) babası F.B. (47) ve dayısı R.E. (33) tarafından darbedildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün meydana gelen olayda Şehit Bekir Çakır Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Selçuk Belge, sınıfta ders işlediği sırada yaramazlık yaptığı ileri sürülen Ö.K.B'yi uyardı. Ö.K.B., okul çıkışı eve giderek, durumu ailesine anlattı. Öğrencinin babası F.B. ve dayısı R.E., dün sabah okulun önünde öğretmen Selçuk Belge'yi yumrukla darbetti. Öğretmenin şikayeti üzerine F.B. ve R.E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'EĞİTİMCİLERİN CANINA TAK ETMİŞTİR'

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, bugün okulun önünde basın açıklaması yaparak, duruma tepki gösterdi. Kalkan, eğitimin gönül işi olduğuna dikkat çekerek, eğitimde disiplinin önemli olduğunu söyledi. Eğitimcilerin öğrencilerin birer birey olarak yetişmesi için çalıştıklarına dikkat çeken Kalkan, şöyle dedi:

"Dün bu okulumuzda bir vandallığa daha şahit olduk. Bir veli ödevini yapmayan ve dersin huzurunu bozan bir öğrenciyi uyardı diye öğretmenimizi darbetmiştir. Çocuğunun sözleriyle hiç düşünmeden olayın iç yüzü nedir araştırmadan, öğretmenimiz sabah işine geldiği sırada aracından iner inmez bu okulda okuyan bir öğrencinin babası ve dayısı tarafından darp edilmiştir. Eğitimcilerin artık canına tak etmiştir. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Yetkililerin ise tedbir alması için kaç öğretmen bıçaklanmalı, kaç eğitimci can vermelidir? Bakanlık bu konuya el atmalı ve Meclis'e taşımalıdır. Velilere seslenmek istiyorum; siz evinizde çocuğunuzu hiç mi uyarmıyorsunuz? Hata yapan evladınıza terbiye için ve daha güzel kişilik kazanması için hiç mi tedbir almıyorsunuz? Eğitimciler kimsenin çocuk bakıcısı değildir. Biz de insanız ve hayatımız var. Tüm sorumluluğu öğretmene ve okula yıkarak bir yere varılamaz."