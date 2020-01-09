Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası

16 dakika önce

Kayseri'de ortaokul öğretmenin, bir öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası, System.String[]

Kayseri'de ortaokul öğretmenin, bir öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, Şehit Bekir Çakır Ortaokulunda görevli öğretmen Selçuk Belge'nin öğrenci velileri tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Öğretmenin öğrencisini ödevini yapmadığı ve sınıfta rahat durmadığı için uyardığını belirten Kalkan, bunun üzerine sabah saatlerinde okula gelen aile fertlerinin Belge'yi aracından inerken darbettiğini öne sürdü.

Kalkan, öğretmen odalarındaki gündemlerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenler olarak öğrenciye 'öte git' diyemiyoruz. 'Öte git' dediğimiz öğrenci, koşarak velisine gidiyor. Velisi geliyor "öğrencime öte git' dedin, psikolojisi bozuluyor.' diyor. Biz öğretmenlerimize iadeiitibar istiyoruz. Yetkililerin mutlak suretle tedbir almasını istiyoruz. Öğretmenin artık can güvenliği yok. Okula gittiği gün sabah neyle karşılaşacağı belli değil. Vakit çok geçmeden mutlak suretle tedbir alınması lazım." diye konuştu.

Öte yandan, öğrencisinin babası ve dayısı tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
21:58 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya konusunda telefon diplomasisi - Son Dakika
21:54 ABD'den İran'a yeni yaptırımlar - Son Dakika
21:52 FLAŞ - Son Dakika
21:52 FLAŞ - Son Dakika
21:52 Akaryakıt istasyonu çalışanının tırın altında kalmaktan kurtuluşu kameraya yansıdı - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:02:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]