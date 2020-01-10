Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika

Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası

12 dakika önce

Kayseri'de ortaokul öğretmenin, bir öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Kayseri'de ortaokul öğretmenin, bir öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, bir restoranda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, Şehit Bekir Çakır Ortaokulunda görevli öğretmen Selçuk Belge'nin öğrenci velileri tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Öğretmenin öğrencisini ödevini yapmadığı ve sınıfta rahat durmadığı için uyardığını belirten Kalkan, bunun üzerine sabah saatlerinde okula gelen aile fertlerinin Belge'yi aracından inerken darbettiğini öne sürdü.

Kalkan, öğretmen odalarındaki gündemlerin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenler olarak öğrenciye 'öte git' diyemiyoruz. 'Öte git' dediğimiz öğrenci, koşarak velisine gidiyor. Velisi geliyor "öğrencime öte git' dedin, psikolojisi bozuluyor.' diyor. Biz öğretmenlerimize iadeiitibar istiyoruz. Yetkililerin mutlak suretle tedbir almasını istiyoruz. Öğretmenin artık can güvenliği yok. Okula gittiği gün sabah neyle karşılaşacağı belli değil. Vakit çok geçmeden mutlak suretle tedbir alınması lazım." diye konuştu.

Öte yandan, öğrencisinin babası ve dayısı tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası

Eğitim Bir Sen, Aydın Kalkan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:58 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:51 Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
00:38 ABD'den Singapur'a 12 F-35B savaş uçağı satışına onay - Son Dakika
00:37 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]