Kayseri'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi ve öğretmenler katıldı.

Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu günü buruk kutladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin salgın döneminde fedakarca çalışmaya devam ettiğini belirten Tüfekçi, "Bu günü öğrencilerimizle birlikte buraya gelerek kutlamak isterdik ama maalesef bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle günümüzü öğrencilerimizdan uzak geçiriyoruz. Bu süreçte eğitimden hiç kopmadık. Okullarımızın kapalı olduğu süre boyunca öğretmenlerimiz fedakarca çalışmaya devam etti." diye konuştu.