Sergide, öğretmenler Servet Tosun, Seval Sesveren, Tolga Güngör, Mustafa Karaçavuş ve Turan Han'ın yapmış olduğu 41 yağlı boya ve dijital çalışma yer alıyor.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de öğretmenler karma resim sergisi açtı - Son Dakika

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